Житель Бийска продолжил ездить пьяным за рулем несмотря на недавнее жуткое ДТП

Накануне вечером полицейские в Бийске остановили автомобиль Mercedes-Benz, которым управлял 31-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Выяснилось, в июле мужчина уже был пойман пьяным. За это его лишили водительских прав на 1,5 года", – рассказали в ведомстве.

Однако для водителя это не стало препятствием. Он вновь сел за руль после застолья.

Теперь мужчине грозит штраф в размере от 200 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 480 часов, или лишение свободы на срок до двух лет. Автомобиль изъят и помещен на спецстоянку.

Напомним, буквально накануне в Бийске произошло жуткое ДТП, о котором говорил весь город – тысячи сообщений в соцсетях. Рано утром в субботу, 31 августа, водитель, когда пытался скрыться от сотрудников полиции, вылетел на часть тротуара возле пешеходного перехода, на котором стояла 27-летняя девушка. Шансов выжить у нее не было – ее разорвало пополам. Очевидцы рассказывали, что молодой человек за рулем был в нетрезвом состоянии.