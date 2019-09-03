Площадь Свободы перекроют в Барнауле. Изменятся маршруты автобусов

Проезд по площади Свободы в историческом центре Барнаула перекроют 5 сентября на два часа в связи с проведением открытого общегородского развода полицейских нарядов Барнаульского гарнизона.
Как сообщает мэрия, в указанный период движение по проспекту Социалистическому в границах улиц Пушкина и Ползунова будет запрещено с 16:00 до 18:00.
Автолюбителям рекомендуется во избежание затруднений заблаговременно скорректировать планы проезда по этим участкам.
В связи с перекрытием дорог временно изменится схема движения общественного транспорта:
- Маршрут № 17: … проспект Красноармейский – разворот на перекрестке с улицей Ползунова – проспект Красноармейский – площадь Спартака – по схеме;
- маршрут № 55: … улица Аванесова – проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Социалистический – улица Большая Олонская – улица Мамонтова – проспект Ленина – по схеме;
- маршруты № 57, 60, 73: ЛДП "Спартак-2" – улица Большая Олонская – проспект Социалистический – улица Ползунова – проспект Красноармейский – по схемам;
- маршрут № 20: площадь Спартака – улица Пушкина – проспект Красноармейский – разворот на перекрестке с улицей Гоголя – проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Социалистический – улица Большая Олонская – улица Мамонтова – проспект Ленина – по схеме.
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