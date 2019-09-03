Площадь Свободы перекроют в Барнауле. Изменятся маршруты автобусов

Проезд по площади Свободы в историческом центре Барнаула перекроют 5 сентября на два часа в связи с проведением открытого общегородского развода полицейских нарядов Барнаульского гарнизона.

Как сообщает мэрия, в указанный период движение по проспекту Социалистическому в границах улиц Пушкина и Ползунова будет запрещено с 16:00 до 18:00.

Автолюбителям рекомендуется во избежание затруднений заблаговременно скорректировать планы проезда по этим участкам.

В связи с перекрытием дорог временно изменится схема движения общественного транспорта: