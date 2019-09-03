Автомобиль сгорел при странных обстоятельствах на парковке возле дома в Барнауле

Восстановлению машина не подлежит / Фото: Amic.ru
Подозрительное возгорание автомобиля Chevrolet Lacetti произошло этой ночью в Барнауле приблизительно в 00:30 во дворе дома по адресу ул. Полярная, 30, сообщил Amic.ru очевидец.
"Технически исправное авто стояло на оборудованной жителями дома парковке, не создавая препятствий для движения, вдали от детских площадок и общественных мест", – рассказал очевидец.
Возгорание началось с правой передней части машины, где отмечено наибольшее выгорание. Не исключена криминальная версия события.
Следователи взяли пробы грунта и части автомобиля на экспертизу. Проводится опрос свидетелей.
Общими силами жильцов и прибывших пожарных огонь был потушен. Восстановлению машина не подлежит. При этом пострадал еще один автомобиль, который стоял рядом.
Ранее сообщалось, что двое парней на Алтае угнали у коллеги автомобиль и нечаянно сожгли его.
Комментарии
Решение ВС РФ от 01.11.2018 года запрещено организовывать автостоянки и парковки , нормами разрешено только гостевая остановка.
3.09.2019 12:19
гость
Иди в любой двор зайди и им это процитируй. И попробуй их оттуда выгнать. Лицо тебе отрихтуют быстро. Или тоже будешь тихариться и поджигать, мстить за побитую морду ? Может и эта машина твоих рук дело ?
Никому не мешал, вряд ли поджог
Кому мог мешать в таком месте автомобиль? Может только желающим справить малую нужду за гаражами? Тут либо они цепями или тросами огараживали это место или хозяин просто кому-то денег должен.
как узнали что это было Технически исправное авто?
как они определили, что технически исправное?
Шершеляфам...
12:42, скорее всего место не поделил с кем-то.
3.09.2019 12:48 только техосмотр прошел
3.09.2019 15:14
- гость -
ни разу не видел, чтобы на техосмотре проверяли состояние проводки. фары горят и ладно.
Поджог был умышленным, есть подозреваемый. "По нашей информации автомобиль подожгли. В совершении данного преступления подозревается мужчина 1956 г.р." ИнцедентБарнаул
Видимо заслужил. Ничего не бывает просто так...