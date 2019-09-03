Автомобиль сгорел при странных обстоятельствах на парковке возле дома в Барнауле

Восстановлению машина не подлежит / Фото: Amic.ru
Подозрительное возгорание автомобиля Chevrolet Lacetti произошло этой ночью в Барнауле приблизительно в 00:30 во дворе дома по адресу ул. Полярная, 30, сообщил Amic.ru очевидец.
"Технически исправное авто стояло на оборудованной жителями дома парковке, не создавая препятствий для движения, вдали от детских площадок и общественных мест", – рассказал очевидец.
Возгорание началось с правой передней части машины, где отмечено наибольшее выгорание. Не исключена криминальная версия события.
Следователи взяли пробы грунта и части автомобиля на экспертизу. Проводится опрос свидетелей.
Общими силами жильцов и прибывших пожарных огонь был потушен. Восстановлению машина не подлежит. При этом пострадал еще один автомобиль, который стоял рядом.
Ранее сообщалось, что двое парней на Алтае угнали у коллеги автомобиль и нечаянно сожгли его.
Комментарии
Решение ВС РФ от 01.11.2018 года запрещено организовывать автостоянки и парковки , нормами разрешено только гостевая остановка.