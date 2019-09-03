Автомобиль сгорел при странных обстоятельствах на парковке возле дома в Барнауле

Восстановлению машина не подлежит / Фото: Amic.ru

Подозрительное возгорание автомобиля Chevrolet Lacetti произошло этой ночью в Барнауле приблизительно в 00:30 во дворе дома по адресу ул. Полярная, 30, сообщил Amic.ru очевидец.

"Технически исправное авто стояло на оборудованной жителями дома парковке, не создавая препятствий для движения, вдали от детских площадок и общественных мест", – рассказал очевидец.

Возгорание началось с правой передней части машины, где отмечено наибольшее выгорание. Не исключена криминальная версия события.

Следователи взяли пробы грунта и части автомобиля на экспертизу. Проводится опрос свидетелей.

Общими силами жильцов и прибывших пожарных огонь был потушен. Восстановлению машина не подлежит. При этом пострадал еще один автомобиль, который стоял рядом.

Ранее сообщалось, что двое парней на Алтае угнали у коллеги автомобиль и нечаянно сожгли его.