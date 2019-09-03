Жительница Якутии криком отогнала напавшего на нее медведя

1 сентября медведь пробрался на территорию сельхозпредприятия и напал на 28-летнюю женщину, сообщает МВД России по Республике Саха.
Женщина рассказала, что услышала шум в районе складских помещений и пошла проверить территорию. В темноте сторож увидела темный силуэт, убегающий в сторону выхода, но не распознала в нем медведя. После того как животное встало на задние лапы, она попыталась убежать, но медведь догнал ее и оцарапал спину.
Женщина закричала и отпугнула медведя. Дикий зверь убежал в лес.
"Для того чтобы избежать опасных ситуаций при встрече с медведем, избегайте близких столкновений с животным, замечайте признаки, указывающие на то, что он рядом, и поднимайте как можно больше шума. Ни в коем случае не тесните медведя. Не привлекайте диких животных неправильным хранением продуктов и мусора", – рекомендуют в МВД Якутии.
Комментарии
Самое главное забыли написать. От медведя убегать нельзя.
Гы не убегать.Все побегут.и ты тоже.так шансов поболее чем там стоять там руки поднять и шуметь.В любом случае все зависит от медведя.Голодный и смелый,хоть кричи хоть беги.Хотя хз может я сдуру да с адреналинищем и быстрее медведя бегаю,кто знает.
а говорили все медведи в алтайский край слиняли.
12:39, попыткой убежать от медведя вы сразу покажите ему, что вы добыча и вас необходимо преследовать. Долго ждать реакции медведя вам не придётся. Практически все медведи способны бежать со скоростью 40 км/ч некоторые и 50. Самый быстрый человек на земле показал рекорд в 44 км/ч. Адреналин не поможет, если вы не Сергей Шубенков любой медведь легко вас догонит.
Если бы за шубенковым гнался медведь он бы показал свое лучшее время.Так и я.
Если до машины или дерева 10 метров, а до медведя 50, то лучше бежать к машине или дереву.
Есть женщины в русских селеньях!
В горящую избу войдет!
Слона на скаку остановит,
И хобот ему оторвет!
Ни в коем случае не тесните медведя.
Понравилось! И чо- его даже пинать нельзя? Ну вы защитники природы.