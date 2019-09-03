Жительница Якутии криком отогнала напавшего на нее медведя

1 сентября медведь пробрался на территорию сельхозпредприятия и напал на 28-летнюю женщину, сообщает МВД России по Республике Саха.

Женщина рассказала, что услышала шум в районе складских помещений и пошла проверить территорию. В темноте сторож увидела темный силуэт, убегающий в сторону выхода, но не распознала в нем медведя. После того как животное встало на задние лапы, она попыталась убежать, но медведь догнал ее и оцарапал спину.

Женщина закричала и отпугнула медведя. Дикий зверь убежал в лес.

"Для того чтобы избежать опасных ситуаций при встрече с медведем, избегайте близких столкновений с животным, замечайте признаки, указывающие на то, что он рядом, и поднимайте как можно больше шума. Ни в коем случае не тесните медведя. Не привлекайте диких животных неправильным хранением продуктов и мусора", – рекомендуют в МВД Якутии.