"Дети играют в мусоре": барнаульцы недовольны контейнерами у детской площадки

Ситуацию с мусором во дворе дома на Балтийской, 95 обсуждают барнаульцы в социальных сетях.
"Эти мусорные баки поставили для дома Балтийская, 97, а дом Балтийская, 95 теперь перед окнами должен видеть этот кошмар. Может, какие-то органы заинтересуются и добьются переноса этих мусорных баков? Я просто хочу узнать, правомерно ли таким образом ставить баки у детской площадки и рядом с подъездом. Осталось крыс развести, чтоб не дай бог детей покусали..." – рассказывает барнаулец на странице сообщества Barnaul22.
В комментариях горожане отмечают, что поддержание двора в чистоте – задача не только ответственных органов, но и местных жителей.
Комментарии
Понакупят квартир в муравейниках, а потом возмущаются
И кто ж это сделал? (с)
начните с себя
Мы получаем дворы которые заслуживаем. Почему при покупке жилья никто не спрашивает застройщика о причинах скудного выбора типов жилья? Почему одни многоэтажки? Почему дворы забиты повозками? Почему вообще не понятно, где начинается двор и где он заканчивается или где начинается следующий двор?
А к администрации города такой вопрос, почему крупных застройщиков в городе девять а предлагаемый ими тип жилья только один, 17-25 этажная бетонная коробка?