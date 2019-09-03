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"Дети играют в мусоре": барнаульцы недовольны контейнерами у детской площадки

, ИА "Амител"
На Балтийской установили мусорные баки рядом с детской площадкой

Ситуацию с мусором во дворе дома на Балтийской, 95 обсуждают барнаульцы в социальных сетях.

"Эти мусорные баки поставили для дома Балтийская, 97, а дом Балтийская, 95 теперь перед окнами должен видеть этот кошмар. Может, какие-то органы заинтересуются и добьются переноса этих мусорных баков? Я просто хочу узнать, правомерно ли таким образом ставить баки у детской площадки и рядом с подъездом. Осталось крыс развести, чтоб не дай бог детей покусали..." – рассказывает барнаулец на странице сообщества Barnaul22.

В комментариях горожане отмечают, что поддержание двора в чистоте – задача не только ответственных органов, но и местных жителей.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

3.09.2019 12:10
- гость -

Понакупят квартир в муравейниках, а потом возмущаются

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