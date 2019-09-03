Алтайская футболистка помогла сборной России выиграть матч чемпионата Европы

В стартовом поединке женского отборочного турнира "Евро-2021" россиянки в гостях взяли верх над командой Словении со счетом 1:0, сообщили в Российском футбольном союзе.

Весь матч на поле провела воспитанница алтайского спорта защитник Анна Беломытцева. Напомним, она начинала заниматься футболом в Троицком районе, затем тренировалась в барнаульской школе Смертина.

Сейчас Беломытцева выступает за московский "Локомотив". Последние годы она регулярно играет в российской сборной: провела 25 матчей, в которых забила один гол.

Победный гол в игре против Словении в середине первого тайма забила Маргарита Черномырдина.

Следующий матч отборочного турнира сборная России проведет сегодня на своем поле против команды Эстонии.

В 2014 году Беломытцева принимала участие в отборочном турнире Чемпионата Европы – 2015 среди молодежных сборных. Тогда россиянки выиграли у сборной Македонии со счетом 4:0. Один гол забила воспитанница школы Смертина.