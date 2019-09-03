Житель Алтая предложил пенсионерке на Камчатке донести сумки и убежал с ними

Жителя Алтайского края задержали на Камчатке за ограбление 87-летней женщины, сообщает ГУ МВД по Камчатскому краю.

"29 августа в полицию обратилась 87-летняя жительница Петропавловска-Камчатского. Пенсионерка рассказала, что к ней на улице подошли двое неизвестных людей и предложили донести сумки", – рассказали в ведомстве.

Один из незнакомцев вырвал пакет с продуктами, после оба убежали.

Вскоре подозреваемые были задержаны. Ими оказались 28-летняя жительница города и ее знакомый, уроженец Алтайского края. Отмечается, что женщина ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за кражу и разбой, из мест лишения свободы она освободилась чуть более года назад.

В прошлом году житель Рубцовска разговорил пенсионерку и незаметно украл ее сумку.