ФАС назвала шантажом прогноз о подорожании авиабилетов

ФАС ответила на заявление о грядущем подорожании авиабилетов по итогам 2019 года, сообщает РБК.

В ведомстве усмотрели в словах директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Бориса Шокурова "шантаж пассажиров", и на основании этого заявления собираются проверить АЭВТ на предмет сговора.

"Вопросы финансовой поддержки отрасли не могут решаться с помощью шантажа пассажиров", – подчеркнула пресс-служба антимонопольщиков.

Шокуров посчитал такие обвинения беспочвенными.

"Только слепой не увидит сложившиеся экономические факторы, и если дальше не предпринимать мер поддержки, авиакомпании не смогут сдерживать цены на билеты, – ответил руководитель АЭВТ. – Мы не в детективном романе, никого не шантажируем".

Ранее Шокуров спрогнозировал, что по результатам 2019 года стоимость перелетов увеличится на 9-10%. Такие выводы он обосновал растущими убытками авиаперевозчиков и дорожающим авиационным топливом.