Почему не состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной

Названа предполагаемая причина, почему до сих пор не состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной, который власти соседней страны анонсировали еще несколько дней назад.

Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник близкий к переговорам, наиболее вероятная причина затягивания процесса – отсутствие компромисса по вопросу юридических оснований передачи осужденных.

По его информации, украинская сторона настаивает на полном прекращении уголовного преследования, российская же – на помиловании с продолжением расследования и судебным процессом, который вынесет решение уже заочно.

Это может быть связано с трактовкой инцидента в Керченском проливе в конце ноября 2018 года, когда три корабля ВМС Украины были конфискованы, а 24 моряка арестованы. Их обвинили в незаконном пересечении российской границы.

Власти Украины настаивают на том, что конфискация судов и задержание моряков происходило на украинской территории и, следовательно, незаконно. Их позицию поддержал международный трибунал ООН по морскому праву.

Прекратить уголовное преследование моряков в связи с обменом заключенными – это все равно, что признать задержание незаконным.

В таком случае Россия лишится главного защитного аргумента в виде обвинительного решения суда, если моряки после освобождения обратятся с жалобами на действия властей России в Европейский суд по правам человека.

Напомним, в числе 35 украинцев, которые могут вернуться на родину, Олег Сенцов, Николай Карпюк, Владимир Балух и Павел Гриб.