Какие праздничные мероприятия посетить в День города Барнаула 7 сентября

Барнаул отметит 289-летие со дня основания в субботу, 7 сентября. Праздничные мероприятия пройдут сразу на нескольких на площадках, сообщают на официальном сайте города.
Различные мероприятия в течение всего дня состоятся на площадях Сахарова, Советов, Ветеранов, набережной Оби, пешеходных зонах улиц Мало-Тобольской и Льва Толстого, в парках "Центральный" и "Нагорный", а также на районных площадках.
Со всеми запланированными событиями можно ознакомиться на карте праздничных мероприятий.
Комментарии
Ехать из города в этот день! И как можно дальше!
Алкоголь будет?
Крутяк!! шикарный День города будет!! И выставка цветов! И ретро автомобили!И тут тебе город мастеров..! И ремесленная ярмарка..И фестиваль национальных культур..! Прямо как в большом 700 000тысячном городе!! Не то что там в Алейске или в Горняке..или в Змеиногорске!!!!!! И главное феерверк будет...............и "пьяниц не будет"а то надоели эти алкоголики"........и прям для людей туалеты обеспечат в неограниченном колличестве! впрочем а туалетах тут не сказано.........И почему День города в Барнауле в сентябре не понятно? Наверно надеются местные власти , на то что, будет снег ..холод дождь..чтобы меньше народу пришло!! Будто от этого они что-то потеряют ( жители )??!! Знают прекрасно где находится Барнаул и тем не менее не сдвинут дату проведения Дня города например на июль!!!! Что ты ..так нельзя!!.....................Вот так и пролетели 20 лет "не с чем" важные годы правления Ломакина ( по краю ) и Паршкова( по городу)...........................ПОЗОР И СРАМОТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В управлении Культуры города и края , работают НЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ ,А какие-то упыри,иждивенцы..моральные убогие деятели, проходимцы ,не имеющие никакого отношения к культуре!!!!!!!!!!!............(.Еще указ толком не вышел, а они уже ухайдокали сдали ЛЕТНОЕ УЧИЛИЩЕ!!!!!!!) Патроиоты!!!!!