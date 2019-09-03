Какие праздничные мероприятия посетить в День города Барнаула 7 сентября

Барнаул отметит 289-летие со дня основания в субботу, 7 сентября. Праздничные мероприятия пройдут сразу на нескольких на площадках, сообщают на официальном сайте города.

Различные мероприятия в течение всего дня состоятся на площадях Сахарова, Советов, Ветеранов, набережной Оби, пешеходных зонах улиц Мало-Тобольской и Льва Толстого, в парках "Центральный" и "Нагорный", а также на районных площадках.

Со всеми запланированными событиями можно ознакомиться на карте праздничных мероприятий.