Самые алчные россиянки живут в Саранске. Составлен топ городов по женским запросам

Самые алчные женщины живут в Саранске, Москве и Краснодаре, сообщает агентство ZOOM MARKET со ссылкой на собственное социологическое исследование.
Жительницам российских городов задавали три вопроса: какой для вас главный критерий при выборе мужчины, имеет ли значение финансовое положение мужчины и его социальный статус и имеет ли значение возраст мужчины.
На четвертом месте в рейтинге женской алчности оказался город невест – Иваново. Далее идут Екатеринбург, Самара, Пермь, Ростов-на-Дону, Тюмень, Владивосток, Симферополь, Воронеж, Челябинск, Уфа, Тамбов, Волгоград, Сочи, Омск, Казань, Санкт-Петербург, Красноярск, Брянск, Чебоксары, Новосибирск, Саратов, Томск, Пенза и Нижний Новгород.
Согласно данным опроса, главными критериями при выборе мужчины стали: любовь (62%), надежность (19%), доход (7%), социальный статус (5%), внешность (4%), образование (2%) и репутация (1%).
Опрос проводился по методу личных интервью среди жительниц 28 городов России, общая выборка составила 3360 интервью.
Ранее ВЦИОМ подсчитал влюбленных россиян. Среди мужчин доля влюбленных больше – 66%, среди женщин – 54%.
Комментарии
Зовите медведя.
Да тетки везде одинаковы в основном. Сейчас вообще очень мало немеркантильных женщин, 1 из 10 наверное только оценивает человека, а не его кошелек. Постоянно мотаюсь по стране, общаюсь с разными женщинами, все очень печально. И мамашки дочек своих воспитывают такими же, главная цель подороже продать свой товар между ног. А то что товар данный очень быстро ветшает и просто приедается - забывают. А потом истерики у бабцов, все мужики козлы, мою дряхлую ценность междуножную не ценят, платить за доступ не хотят
Жоржик- респект- с языка снял.
да что мужики могут дать? нищеброды одни