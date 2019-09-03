Самые алчные россиянки живут в Саранске. Составлен топ городов по женским запросам

Самые алчные женщины живут в Саранске, Москве и Краснодаре, сообщает агентство ZOOM MARKET со ссылкой на собственное социологическое исследование.

Жительницам российских городов задавали три вопроса: какой для вас главный критерий при выборе мужчины, имеет ли значение финансовое положение мужчины и его социальный статус и имеет ли значение возраст мужчины.

На четвертом месте в рейтинге женской алчности оказался город невест – Иваново. Далее идут Екатеринбург, Самара, Пермь, Ростов-на-Дону, Тюмень, Владивосток, Симферополь, Воронеж, Челябинск, Уфа, Тамбов, Волгоград, Сочи, Омск, Казань, Санкт-Петербург, Красноярск, Брянск, Чебоксары, Новосибирск, Саратов, Томск, Пенза и Нижний Новгород.

Согласно данным опроса, главными критериями при выборе мужчины стали: любовь (62%), надежность (19%), доход (7%), социальный статус (5%), внешность (4%), образование (2%) и репутация (1%).

Опрос проводился по методу личных интервью среди жительниц 28 городов России, общая выборка составила 3360 интервью.

Ранее ВЦИОМ подсчитал влюбленных россиян. Среди мужчин доля влюбленных больше – 66%, среди женщин – 54%.