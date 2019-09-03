"Добрянка" опровергла появление своих магазинов в Барнауле в ближайшие два года

Новосибирская сеть магазинов традиционной русской кухни "Добрянка", которая, по сообщениям СМИ, могла занять арендную площадь после съезда "Ашана", опровергла эту информацию.

"У компании в Барнауле есть один магазин "Бахетле", и открывать новые в этом и 2020 году не планируем", – цитирует "Континент Сибирь" слова директора по PR сетей "Добрянка" и "Бахетле" Елены Перегонцевой.

"Добрянку" создали предприниматели Виталий и Евгений Насоленко, которые приобрели франшизу "Бахетле" и реализовали на ее основе свою идею.

Упор сделан на продукцию по старорусским рецептам, которые адаптировал к современным реалиям исследователь русских гастрономических традиций бренд-шеф Максим Сырников.

В ассортименте такие блюда, как щи из русской печи, биточки из щуки, запеканки, гурьевские и смоленские каши, луковые сочни, кисели на основе овса, кундюмы с белыми грибами и различные морсы.

Ранее сообщалось, что ретейлер "Ашан" покидает торговые центры Galaxy и "Волна", в которых является якорным арендатором.