Как выглядит самое необычное общежитие в мире

Фото: tietgenkollegiet.dk
Круглое здание, расположенное в новом районе Копенгагена, со стороны выглядит как элитное жилье, но на самом деле является общежитием для студентов. Студенческий городок Тиетген – так называется необычное здание. Оно было построено в 2006 году. На семи этажах находятся 360 комнат, 60 из которых предназначены для иностранных студентов, приехавших по программе обмена. Круглая форма здания – символ равенства и единства.
В общежитии есть все удобства для учебы и жизни: музыкальные комнаты, спортивные и компьютерные залы. В здании 30 кухонь – по одной на каждые 12 комнат. У всех комнат большое окно, выходящее на балкон или веранду. Кроме этого, в каждой комнате есть собственная ванная, туалет и пол с подогревом.
Комментарии
Это не элитное жильё, так выглядят обычные жилые КВАРТАЛЫ малоэтажной застройки. Тут нет ничего элитного. Даже студенческие общежития выглядят как НОРМАЛЬНОЕ жильё а не 20-этажные муравейники.
Что же в нем нормального? Те же 9-этажные человейники, то же ..., только красиво оформленное.
Загадить можно любой рай..
А сверху выглядит как подшипник...