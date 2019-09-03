Восемь детей погибли при нападении на школу в Китае

В первый день учебного года 40-летний местный житель напал на детей в начальной школе, сообщает РИА "Новости".

Инцидент произошел в городе Эньши, центральной провинции Хубэй. Нападавший был оперативно задержан и сейчас находится под стражей. Медики боролись за жизнь пострадавших, но спасти удалось только двоих.

Полиция не сообщает, был ли вооружен преступник. В СМИ появилась информация, что ранее мужчина уже был судим за покушение на убийство. Правоохранительные органыэти данные пока не подтвердили.