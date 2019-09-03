Россиянин стал обладателем титула "Самые сильные пальцы планеты"

Результат атлета – 1 минута 15 секунд при весе 85 килограммов, сообщает "Байкал Daily".

"Это абсолютный рекорд. Прошлый составлял 47 секунд, но вес его владельца был менее 80 кг. Он был обладателем самых сильных пальцев планеты. Теперь это звание принадлежит мне", – отметил Кулиев.

Этот рекорд стал для спортсмена четвертым. В первый раз он 16 раз подтянулся на двух пальцах. Второй рекорд Рафаэля – становая тяга 120-килограммовой штанги одной левой, а в третий раз он одной рукой поднял человека, весящего 86 кг.