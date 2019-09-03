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Алтайские "Бук-М2" прикрыли командный пункт от массированного авиаудара в Сибири

, ИА "Амител"
Тактические учения зенитного ракетного соединения, дислоцированного на Алтае, прошли на полигоне "Бийский"
Прошли тактические учения зенитного ракетного соединения ЦВО / Фото: Wallbox.ru

Прошли тактические учения зенитного ракетного соединения ЦВО / Фото: Wallbox.ru

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М2" Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Алтайском крае, предотвратили в ходе тактических учений авиационно-бомбовый удар условного противника по командному пункту, передает ТАСС.

"По замыслу учений, противник спланировал уничтожение командного пункта и полевого лагеря ударом авиации", – сообщили в пресс-службе ЦВО.

Получив задачу, расчеты ЗРК совершили марш в район боевого применения. Там они определили координаты целей и уничтожили высокоманевренные объекты на безопасном расстоянии от лагеря и командного пункта.

Также были отработаны навыки по организации обороны комплексов, их маскировки и фортификационному оборудованию огневых позиций.

Тактические учения зенитного ракетного соединения ЦВО, дислоцированного на Алтае, прошли на полигоне "Бийский". В них были задействованы свыше 500 военнослужащих и около 50 единиц военной техники.

Ранее в Алтайском крае возле барнаульского железнодорожного вокзала заметили китайские танки.

41-я общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

3.09.2019 14:03
гость

а кто ударять то собирался?

0  0
3.09.2019 14:09
- гость -

Враг не дремлет.

0  0
3.09.2019 14:10
гость

Вот , а сарай кто заново поставит на участке????

0  0
3.09.2019 14:11
- гость -

Пока эти тупари играются в войнушку, они о нормальной жизни забыли как алкоголики или наркоманы. В реальной жизни в Алтайском крае только за 6 месяцев 2019 года смертность превысила рождаемость на 7058 человек. За год мы потеряли два крупных райценра как Романово, Завьялово, Целинное... Продолжайте дальше танчики гонять.

0  0
3.09.2019 14:34
- гость -

14:03, мы точно ни по кому не ударим и не введем санкции, пока детишки чиновников и их украденные капиталы находятся в ЕС и США...

0  0
3.09.2019 14:38
1

3.09.2019 14:11
- гость -
Не терпится начать хозяевам одно место лизать вживую, а не удаленно?

0  0
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