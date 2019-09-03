Вторник, 3 Сентябрь, 20:26

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 66,91
€ 73,2
Обь
0см -203

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Лесные пожарыОтключения горячей водыПолитические скандалы на Алтае
Новости

Естественная убыль населения в Алтайском крае растет

, ИА "Амител"
Количество родившихся почти в полтора раза ниже числа умерших
Фото: forumdaily.com

Фото: forumdaily.com

С января по июль в Алтайском крае родились 12 634 человека, а умерли – 19 692. Таким образом, смертность превысила рождаемость на 7 058 людей (в 2018-м – на 6 300).

Годом ранее за аналогичный период появилось на свет 13 737 граждан, а скончалось – 20 037. Это следует из данных о естественном движении населения за семь месяцев 2018 года, опубликованных Алтайкрайстатом.

За рассматриваемый период наметилась тенденция к уменьшению числа браков и разводов. Так, бракосочетаний было 6535 (в 2018-м – 7217), а бракоразводных процессов – 4280 (годом ранее – 5827).

Напомним, в регионе предусмотрена ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующего до достижения им возраста трех лет.

Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается одному из родителей, проживающему или пребывающему на территории края, на рожденного и совместно проживающего с ним ребенка. Касается это семей со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточного минимума, установленного в Алтайском крае.

Размер выплаты в 2019 году составляет 9 811 рублей. За семь месяцев 2019 года эту поддержку получили более 17,5 тыс. семей на общую сумму более 1 млрд рублей. При этом 1703 семьям выплата назначена в связи с рождением детей в 2019 году.

Ранее в Минсоцзащиты рассказали, что малышей на Алтае родилось меньше, но темпы  рождаемости увеличиваются.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

3.09.2019 13:43
- гость -

Да это вполне нормально, что при путинизме население вымирает. Главное это же стабильность?

0  1
3.09.2019 13:47
- гость -

Таменка памаги!

0  1
3.09.2019 13:52
- гость -

"смертность превысила рождаемость на 7058"

Что такое 7000 человек? Да это крупный райцентр, например Романово, Завьялово или Целинное. И это только с января по июль 2019 года!!!

0  1
3.09.2019 13:52
- гость -

Великому ка р лину зализали все что можно - а ведь это и его заслуга - в том, что край нищий, вот и мрет народ....

0  1
3.09.2019 13:53
- гость -

Где-то убывает, где то прибывает. Молодежь уехала, старики мрут.

0  1
3.09.2019 13:57
- гость -

13:53, и чему вы радуйтесь, что Алтайскому краю хана?

0  1
3.09.2019 14:06
- гость -

Никто не потерял своего поста, все спокойны, и КПРФ, и едросы.

0  1
3.09.2019 14:09
гiсть

в алтайском крае растет! это уже достижение!

0  1
3.09.2019 14:10
гiсть

край нищий, вот и мрет народ
---
это высокий уровень жизни, это чайлд-фри, это путешествия, это культурное развитие

0  1
3.09.2019 14:10
- гость -

13:53, и чему вы радуйтесь, что Алтайскому краю хана?
---------
Это нормально. Вкладываться в АК экономически нецелесообразно. Нефти/газа нет. Производства - далеко от сырья и рынков сбыта. И т.д. Если бы не определенные исторические события, край бы так и остался местом для ссыльных...

0  1
3.09.2019 14:20
Я

14:09 а почему ты гiсть а не гость? Зрады или перемоги на нашем сайте ищешь?

0  1
3.09.2019 14:25
- гость -

"Вкладываться в АК экономически нецелесообразно."

Почему? Алтайский край платит налогов значительно больше чем бюджет Алтайского края.

0  1
3.09.2019 14:28
- гость -

Ээээ!? Кто там умирает или только собирается..? Вы сначала до пенсии доработайте! А уж потом смело можно...

0  1
3.09.2019 14:45
Гость

К врачам не попасть, к узким специалистам - только платно. Зарплаты минимальные. Правильно, что уезжает молодежь. А те, кто переехал, посмотрели и поехали далее, понимая, что нет ни медицины, ни достойной заработной платы за работу, которую в 3-5 раз выше оценят в другом регионе.

0  1
3.09.2019 14:53
- гость -

Почему? Алтайский край платит налогов значительно больше чем бюджет Алтайского края.
--------
АК дотационный регион

0  1
3.09.2019 14:54
гiсть

14:09 а почему ты гiсть а не гость? Зрады или перемоги на нашем сайте ищешь?
---
дык я украинский изучал как ридну мову еще в совке. барнаулец я

0  1
3.09.2019 15:12
- гость -

Хотя бы что-то стабильно растёт

0  0
3.09.2019 15:13
- гость -

14:53, вы дурак? Если нет, то потрудитесь обьяснить как по вашему Алтайский край "дотационный регион" собрал за семь месяцев налогов более 80 млрд рублей, но при этом годовой бюджет края около 100 млрд рублей?

0  0
3.09.2019 15:15
- гость -

А если делать детей на стороне, то мы сможем поднять рождаемость! Правда с алиментами тут слишком туго, половину прожиточного минимума отдавать придется за одного, тоже как то не выгодно... Братцы ! честно хотел помочь! Но меня задушит государство. и еще скажет мы вас рожать не просили....Вот они реалии. Ну а жена больше троих не хочет рожать упирается че то....

0  0
3.09.2019 15:24
- гость -

Все в порядке, мы идем в правильном направлении. Объявлена цель- стабильность. А лучшая стабильность где? - Правильно, на кладбище...

0  0
3.09.2019 17:34
- гость -

Интересно какое реальное число в России людей . А то выборы показывают что 146 миллионов это 146%

0  0
3.09.2019 18:01
Мимоходом

Удивлен вашими комментами- как вы не любите Родину- убыль-то естетесственная.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
19:51
Барнаульцу грозит штраф за катание людей на кресле, прицепленном к автомобилю 0
18:54
Девять лошадей погибли при пожаре на ферме в Ленинградской области 0
18:32
Потерявшаяся в Белоруссии девочка нашлась спустя 20 лет 1
18:26
Не нужны Барнаулу выборы мэра. Депутат АКЗС выступил против народного голосования 6
18:06
Украинские депутаты лишились неприкосновенности 5
17:48
Ольга Бузова выступит в кузбасском цирке, а потом отправится в Барнаул 2
17:21
Барнаулец наелся галлюциногенных грибов и проник в чужую квартиру, чтобы поспать 2
17:11
Грибник встретился с ленивым медведем в Залесовском районе 6
16:59
Менеджер за 200 тысяч. Вакансия из Барнаула попала в десятку самых дорогих в Сибири 4
16:55
Найдены тела 25 погибших при пожаре на корабле в Калифорнии 0
16:30
Более 600 млн рублей выделено на модернизацию объектов Барнаульского водоканала 1
16:21
Барнаульский общественный транспорт более 120 раз попадал в ДТП в этом году 5
16:04
Американским школьникам запретили читать Гарри Поттера из-за скрытых "проклятий" 0
15:49
Дороги под Барнаулом перекроют 4 и 5 сентября из-за военных колонн 0
15:31
Синицу посадили в клетку на 5 лет за призывы к насилию в отношении детей силовиков 32
15:27
Мощнейшая магнитная буря обрушилась на Землю. В сентябре будет еще одна 0
15:16
Австралиец прицепил себя к дрону и улетел на рыбалку 1
15:01
Пенсионеры Алтая с доходом выше прожиточного минимума получат бесплатные соцуслуги 0
14:54
Розенбаум рассказал о самочувствии после операции 0
14:41
Арестована фигурантка "дела Абызова", "подрывавшая" энергетическую безопасность Алтая 1
14:30
Военный инструктор погиб в танке под водой в Чите 5
14:18
Ураган "Дориан" повредил 13 тысяч домов на Багамах 0
14:12
Чиновницу, оскорбившую жителей Тулуна, отстранили от работы 8
14:01
Алтайские "Бук-М2" прикрыли командный пункт от массированного авиаудара в Сибири 14
13:54
Россиянин стал обладателем титула "Самые сильные пальцы планеты" 0
13:37
Естественная убыль населения в Алтайском крае растет 22
13:29
Самые алчные россиянки живут в Саранске. Составлен топ городов по женским запросам 4
13:19
Восемь детей погибли при нападении на школу в Китае 0
13:08
Какие праздничные мероприятия посетить в День города Барнаула 7 сентября 3
12:57
"Добрянка" опровергла появление своих магазинов в Барнауле в ближайшие два года 5
12:47
Детский сад в Кузбассе закрыли из-за повышенного уровня радиации 3
12:39
Житель Алтая предложил пенсионерке на Камчатке донести сумки и убежал с ними 3
12:29
Почему не состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной 2
12:11
Алтайская футболистка помогла сборной России выиграть матч чемпионата Европы 0
12:03
"Дети играют в мусоре": барнаульцы недовольны контейнерами у детской площадки 4
11:53
ФАС назвала шантажом прогноз о подорожании авиабилетов 0
11:49
Жительница Якутии криком отогнала напавшего на нее медведя 8
11:39
Автомобиль сгорел при странных обстоятельствах на парковке возле дома в Барнауле 12
11:23
Бийский духовой оркестр попал в Книгу рекордов Гиннесса 1
11:17
Житель Бийска продолжил ездить пьяным за рулем несмотря на недавнее жуткое ДТП 8
11:06
Площадь Свободы перекроют в Барнауле. Изменятся маршруты автобусов 0
10:54
Более 600 алтайских предпенсионеров поправят свое здоровье в санаториях 1
10:42
Барнаульская УК заплатит 250 тысяч рублей за травмированных льдом детей 1
10:35
Продюсер Розенбаума рассказал о его здоровье после операции 0
10:15
Владимир Путин назвал чиновницу, оскорбившую жителей Тулуна, непорядочным человеком 15
10:09
"Филькин мост", который жители села ждали два года, развалился сразу после открытия 11
10:01
Стало известно, когда обезглавили четырех людей у реки в Алтайском крае 2
09:51
Автор песни "Третье сентября" рассказал, что скрывается за этой датой 0
09:43
Траур навсегда: фотохроника трагедии в Беслане 1
09:33
ВТБ начинает продажи ценных бумаг на 15 млрд рублей 1
09:19
Медведи бегут от лесных пожаров к алтайским селам 5
09:02
В Алтайском крае вырос спрос на гарантийную поддержку бизнеса при получении кредитов 0
08:58
Илье Азару грозит до 300 тысяч рублей штрафа за фото с акции протеста 11
08:11
Вологодский подросток сутки пролежал у вершины Эльбруса. Его спасли 1
08:00
20 лет — лишь начало пути: ООО "Газпром газораспределение Барнаул" отметило юбилей 0
07:40
Погода в Алтайском крае 3 сентября: ожидаются дожди и заморозки 1
07:29
Многодетные семьи края получили более миллиарда рублей пособий в 2019 году 4
07:24
Каллиста, Мелания, Теона: самые необычные имена девочек назвали в Барнауле 29
07:15
Сети съедают прибыль. Алтайский бизнес отказывается строить на "пустых землях" 18
07:02
В Минсоцзащиты рассказали, как мамам в декрете помогут не терять квалификацию 1
06:48
У Бога добавки не просят: лучшие афоризмы Сергея Довлатова 4
06:16
И снова третье сентября. Интернет-мемы про день, "когда горят костры рябин" 1
06:01
Депутаты думы Барнаула исполнили указ Томенко и подняли зарплату чиновникам. И себе 17

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.