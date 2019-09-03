Естественная убыль населения в Алтайском крае растет

С января по июль в Алтайском крае родились 12 634 человека, а умерли – 19 692. Таким образом, смертность превысила рождаемость на 7 058 людей (в 2018-м – на 6 300).
Годом ранее за аналогичный период появилось на свет 13 737 граждан, а скончалось – 20 037. Это следует из данных о естественном движении населения за семь месяцев 2018 года, опубликованных Алтайкрайстатом.
За рассматриваемый период наметилась тенденция к уменьшению числа браков и разводов. Так, бракосочетаний было 6535 (в 2018-м – 7217), а бракоразводных процессов – 4280 (годом ранее – 5827).
Напомним, в регионе предусмотрена ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующего до достижения им возраста трех лет.
Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается одному из родителей, проживающему или пребывающему на территории края, на рожденного и совместно проживающего с ним ребенка. Касается это семей со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточного минимума, установленного в Алтайском крае.
Размер выплаты в 2019 году составляет 9 811 рублей. За семь месяцев 2019 года эту поддержку получили более 17,5 тыс. семей на общую сумму более 1 млрд рублей. При этом 1703 семьям выплата назначена в связи с рождением детей в 2019 году.
Ранее в Минсоцзащиты рассказали, что малышей на Алтае родилось меньше, но темпы рождаемости увеличиваются.
Комментарии
Да это вполне нормально, что при путинизме население вымирает. Главное это же стабильность?
Таменка памаги!
"смертность превысила рождаемость на 7058"
Что такое 7000 человек? Да это крупный райцентр, например Романово, Завьялово или Целинное. И это только с января по июль 2019 года!!!
Великому ка р лину зализали все что можно - а ведь это и его заслуга - в том, что край нищий, вот и мрет народ....
Где-то убывает, где то прибывает. Молодежь уехала, старики мрут.
13:53, и чему вы радуйтесь, что Алтайскому краю хана?
Никто не потерял своего поста, все спокойны, и КПРФ, и едросы.
в алтайском крае растет! это уже достижение!
край нищий, вот и мрет народ
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это высокий уровень жизни, это чайлд-фри, это путешествия, это культурное развитие
13:53, и чему вы радуйтесь, что Алтайскому краю хана?
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Это нормально. Вкладываться в АК экономически нецелесообразно. Нефти/газа нет. Производства - далеко от сырья и рынков сбыта. И т.д. Если бы не определенные исторические события, край бы так и остался местом для ссыльных...
14:09 а почему ты гiсть а не гость? Зрады или перемоги на нашем сайте ищешь?
"Вкладываться в АК экономически нецелесообразно."
Почему? Алтайский край платит налогов значительно больше чем бюджет Алтайского края.
Ээээ!? Кто там умирает или только собирается..? Вы сначала до пенсии доработайте! А уж потом смело можно...
К врачам не попасть, к узким специалистам - только платно. Зарплаты минимальные. Правильно, что уезжает молодежь. А те, кто переехал, посмотрели и поехали далее, понимая, что нет ни медицины, ни достойной заработной платы за работу, которую в 3-5 раз выше оценят в другом регионе.
Почему? Алтайский край платит налогов значительно больше чем бюджет Алтайского края.
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АК дотационный регион
14:09 а почему ты гiсть а не гость? Зрады или перемоги на нашем сайте ищешь?
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дык я украинский изучал как ридну мову еще в совке. барнаулец я
Хотя бы что-то стабильно растёт
14:53, вы дурак? Если нет, то потрудитесь обьяснить как по вашему Алтайский край "дотационный регион" собрал за семь месяцев налогов более 80 млрд рублей, но при этом годовой бюджет края около 100 млрд рублей?
А если делать детей на стороне, то мы сможем поднять рождаемость! Правда с алиментами тут слишком туго, половину прожиточного минимума отдавать придется за одного, тоже как то не выгодно... Братцы ! честно хотел помочь! Но меня задушит государство. и еще скажет мы вас рожать не просили....Вот они реалии. Ну а жена больше троих не хочет рожать упирается че то....
Все в порядке, мы идем в правильном направлении. Объявлена цель- стабильность. А лучшая стабильность где? - Правильно, на кладбище...
Интересно какое реальное число в России людей . А то выборы показывают что 146 миллионов это 146%
Удивлен вашими комментами- как вы не любите Родину- убыль-то естетесственная.