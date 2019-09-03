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Новости

Естественная убыль населения в Алтайском крае растет

, ИА "Амител"
Количество родившихся почти в полтора раза ниже числа умерших
Фото: forumdaily.com

Фото: forumdaily.com

С января по июль в Алтайском крае родились 12 634 человека, а умерли – 19 692. Таким образом, смертность превысила рождаемость на 7 058 людей (в 2018-м – на 6300).

Годом ранее за аналогичный период появились на свет 20 037 граждан, а скончались – 13 737. Это следует из данных о естественном движении населения за семь месяцев 2018 года, опубликованных Алтайкрайстатом.

За рассматриваемый период наметилась тенденция к уменьшению числа браков и разводов. Так, бракосочетаний было 6535 (в 2018-м – 7217), а бракоразводных процессов – 4280 (годом ранее – 5827).

Напомним, в регионе предусмотрена ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующего до достижения им возраста трех лет.

Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается одному из родителей, проживающему или пребывающему на территории края, на рожденного и совместно проживающего с ним ребенка. Касается это семей со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточного минимума, установленного в Алтайском крае.

Размер выплаты в 2019 году составляет 9 811 рублей. За семь месяцев 2019 года эту поддержку получили более 17,5 тыс. семей на общую сумму более 1 млрд рублей. При этом 1703 семьям выплата назначена в связи с рождением детей в 2019 году.

Ранее в Минсоцзащиты рассказали, что малышей на Алтае родилось меньше, но темпы  рождаемости увеличиваются.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

3.09.2019 13:43
- гость -

Да это вполне нормально, что при путинизме население вымирает. Главное это же стабильность?

0  0
3.09.2019 13:47
- гость -

Таменка памаги!

0  0
3.09.2019 13:52
- гость -

"смертность превысила рождаемость на 7058"

Что такое 7000 человек? Да это крупный райцентр, например Романово, Завьялово или Целинное. И это только с января по июль 2019 года!!!

0  0
3.09.2019 13:52
- гость -

Великому ка р лину зализали все что можно - а ведь это и его заслуга - в том, что край нищий, вот и мрет народ....

0  0
3.09.2019 13:53
- гость -

Где-то убывает, где то прибывает. Молодежь уехала, старики мрут.

0  0
3.09.2019 13:57
- гость -

13:53, и чему вы радуйтесь, что Алтайскому краю хана?

0  0
3.09.2019 14:06
- гость -

Никто не потерял своего поста, все спокойны, и КПРФ, и едросы.

0  0
3.09.2019 14:09
гiсть

в алтайском крае растет! это уже достижение!

0  0
3.09.2019 14:10
гiсть

край нищий, вот и мрет народ
---
это высокий уровень жизни, это чайлд-фри, это путешествия, это культурное развитие

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3.09.2019 14:10
- гость -

13:53, и чему вы радуйтесь, что Алтайскому краю хана?
---------
Это нормально. Вкладываться в АК экономически нецелесообразно. Нефти/газа нет. Производства - далеко от сырья и рынков сбыта. И т.д. Если бы не определенные исторические события, край бы так и остался местом для ссыльных...

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3.09.2019 14:20
Я

14:09 а почему ты гiсть а не гость? Зрады или перемоги на нашем сайте ищешь?

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3.09.2019 14:25
- гость -

"Вкладываться в АК экономически нецелесообразно."

Почему? Алтайский край платит налогов значительно больше чем бюджет Алтайского края.

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3.09.2019 14:28
- гость -

Ээээ!? Кто там умирает или только собирается..? Вы сначала до пенсии доработайте! А уж потом смело можно...

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