Естественная убыль населения в Алтайском крае растет

С января по июль в Алтайском крае родились 12 634 человека, а умерли – 19 692. Таким образом, смертность превысила рождаемость на 7 058 людей (в 2018-м – на 6300).

Годом ранее за аналогичный период появились на свет 20 037 граждан, а скончались – 13 737. Это следует из данных о естественном движении населения за семь месяцев 2018 года, опубликованных Алтайкрайстатом.

За рассматриваемый период наметилась тенденция к уменьшению числа браков и разводов. Так, бракосочетаний было 6535 (в 2018-м – 7217), а бракоразводных процессов – 4280 (годом ранее – 5827).

Напомним, в регионе предусмотрена ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующего до достижения им возраста трех лет.

Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается одному из родителей, проживающему или пребывающему на территории края, на рожденного и совместно проживающего с ним ребенка. Касается это семей со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточного минимума, установленного в Алтайском крае.

Размер выплаты в 2019 году составляет 9 811 рублей. За семь месяцев 2019 года эту поддержку получили более 17,5 тыс. семей на общую сумму более 1 млрд рублей. При этом 1703 семьям выплата назначена в связи с рождением детей в 2019 году.

Ранее в Минсоцзащиты рассказали, что малышей на Алтае родилось меньше, но темпы рождаемости увеличиваются.