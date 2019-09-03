Естественная убыль населения в Алтайском крае растет

С января по июль в Алтайском крае родились 12 634 человека, а умерли – 19 692. Таким образом, смертность превысила рождаемость на 7 058 людей (в 2018-м – на 6300).
Годом ранее за аналогичный период появились на свет 20 037 граждан, а скончались – 13 737. Это следует из данных о естественном движении населения за семь месяцев 2018 года, опубликованных Алтайкрайстатом.
За рассматриваемый период наметилась тенденция к уменьшению числа браков и разводов. Так, бракосочетаний было 6535 (в 2018-м – 7217), а бракоразводных процессов – 4280 (годом ранее – 5827).
Напомним, в регионе предусмотрена ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующего до достижения им возраста трех лет.
Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается одному из родителей, проживающему или пребывающему на территории края, на рожденного и совместно проживающего с ним ребенка. Касается это семей со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточного минимума, установленного в Алтайском крае.
Размер выплаты в 2019 году составляет 9 811 рублей. За семь месяцев 2019 года эту поддержку получили более 17,5 тыс. семей на общую сумму более 1 млрд рублей. При этом 1703 семьям выплата назначена в связи с рождением детей в 2019 году.
Ранее в Минсоцзащиты рассказали, что малышей на Алтае родилось меньше, но темпы рождаемости увеличиваются.
Комментарии
Да это вполне нормально, что при путинизме население вымирает. Главное это же стабильность?
Таменка памаги!
"смертность превысила рождаемость на 7058"
Что такое 7000 человек? Да это крупный райцентр, например Романово, Завьялово или Целинное. И это только с января по июль 2019 года!!!
Великому ка р лину зализали все что можно - а ведь это и его заслуга - в том, что край нищий, вот и мрет народ....
Где-то убывает, где то прибывает. Молодежь уехала, старики мрут.
13:53, и чему вы радуйтесь, что Алтайскому краю хана?
Никто не потерял своего поста, все спокойны, и КПРФ, и едросы.
в алтайском крае растет! это уже достижение!
край нищий, вот и мрет народ
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это высокий уровень жизни, это чайлд-фри, это путешествия, это культурное развитие
13:53, и чему вы радуйтесь, что Алтайскому краю хана?
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Это нормально. Вкладываться в АК экономически нецелесообразно. Нефти/газа нет. Производства - далеко от сырья и рынков сбыта. И т.д. Если бы не определенные исторические события, край бы так и остался местом для ссыльных...
14:09 а почему ты гiсть а не гость? Зрады или перемоги на нашем сайте ищешь?
"Вкладываться в АК экономически нецелесообразно."
Почему? Алтайский край платит налогов значительно больше чем бюджет Алтайского края.
Ээээ!? Кто там умирает или только собирается..? Вы сначала до пенсии доработайте! А уж потом смело можно...