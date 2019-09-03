Чиновницу, оскорбившую жителей Тулуна, отстранили от работы

Об отстранении чиновницы, со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сообщают РИА "Новости".
Губернатор Иркутской области, по словам Дмитрия Пескова, подтвердил информацию об отстранении чиновницы.
Запись речи, на которой Алашкевич назвала пострадавших "алкашней, бичевней и быдлом" была опубликована в социальных сетях.
Ранее на встрече с местными жителями Владимир Путин заявил, что глава региона должен принять "соответствующее решение". Губернатор Иркутской области инициировал проверку подлинности аудиозаписи.
Комментарии
А кто этого отстранит - который бандерлогами называл россиян?!
Не все россияне названы бандерлогами,а только маленькая часть-те,которые издают гортанные звуки,прыгают,залезают на столбы,гримасничают и кидаются какашками.
только после того как Путин сказал, а так хоть бы чё.