Арестована фигурантка "дела Абызова", "подрывавшая" энергетическую безопасность Алтая

Басманный суд Москвы в понедельник, 2 сентября, арестовал Инну Пикалову – новую фигурантку дела экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщает "Интерфакс".

В отношении Пикаловой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 ноября.

Как пояснила представитель суда, обвиняемая работает "бухгалтером филиала "Новопсковский" ООО СП "Нибулон".

Женщина, по версии следствия, занималась мошенничеством и принимала участие в организованном преступном сообществе.

Следствие настаивает на том, что деятельность "ОПС Абызова" поставила под угрозу "устойчивое экономическое развитие и энергическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края".

Ранее сообщалось, что суд отказался продлевать арест на счета и имущество экс-министра Абызова.

Абызову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве. Он был задержан и арестован в конце марта. Следствие полагает, что с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество (ОПС), а также утверждает, что экс-министр с соучастниками путем обмана акционеров АО "Сибирская энергетическая компания" и АО "Региональные электрические сети", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму 4 млрд рублей. Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж. Вину Абызов не признает.