Пенсионеры Алтая с доходом выше прожиточного минимума получат бесплатные соцуслуги

Алтайские пенсионеры, чей доход превышает прожиточный минимум, смогут пользоваться бесплатными социальными услугами, передает ТАСС.

"Это касается именно пожилых людей 65+. Ранее граждане, которые обращались к нам в учреждения, должны были представить справки о доходах, и если доход превышал установленный в крае прожиточный минимум для пенсионеров, они должны были заплатить символическую сумму", – пояснила министр социальной защиты населения региона Наталья Оськина.

Речь идет о досуговых мероприятиях: кружках по интересам, творческих мастерских, экскурсиях, культурно-массовых и спортивных мероприятиях и социальном туризме.

Полагается, что такая мера поддержки будет способствовать достижению целевых показателей по продолжительности жизни в крае, которая к 2024 году должна достигнуть 76 лет. Сегодня – 71 год.

Оськина отметила, что сейчас уже проводится большая работа по социализации пожилых жителей региона. Так, на базе парка Центрального района реализуют проект "Долголетие" – на свежем воздухе пенсионеры занимаются лечебной физкультурой, участвуют в мастер-классах, общаются друг с другом.

Планируется развивать социальный туризм для пожилых людей. К примеру, его активно продвигают в Бийске.

Кроме того, ведется переобучение на востребованные на рынке труда профессии – бухгалтер, специалист в сфере фармацевтической отрасли, повар-кондитер, оператор ПК и не только. Сегодня уже более 800 пенсионеров сидят за партами.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт – норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.