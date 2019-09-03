Военный инструктор погиб в танке под водой в Чите

30 августа в поселке Песчанка утонул инструктор по вождению танка, об этом сообщает портал Zab.ru.

"На занятиях отрабатывалось вождение танков с преодолением водной преграды. Один из танков заглох под водой. Обучаемый водитель-механик выбрался наружу, а инструктор боролся за живучесть боевой машины и погиб. Обстоятельства случившегося выясняет комиссия ВВО и сотрудники правоохранительных органов", – пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Сообщается, что танк заглох на глубине четырех метров.

Мужчина находился на службе по контракту. По информации источника, ему было 24 года. У погибшего остались жена и ребенок.