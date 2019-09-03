Военный инструктор погиб в танке под водой в Чите

30 августа в поселке Песчанка утонул инструктор по вождению танка, об этом сообщает портал Zab.ru.
"На занятиях отрабатывалось вождение танков с преодолением водной преграды. Один из танков заглох под водой. Обучаемый водитель-механик выбрался наружу, а инструктор боролся за живучесть боевой машины и погиб. Обстоятельства случившегося выясняет комиссия ВВО и сотрудники правоохранительных органов", – пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ВВО.
Сообщается, что танк заглох на глубине четырех метров.
Мужчина находился на службе по контракту. По информации источника, ему было 24 года. У погибшего остались жена и ребенок.
Комментарии
Если механик-водитель покинул танк, то танк был затоплен. За какую живучесть тогда боролся инструктор? Пытался его вытолкать ?
Либо изолирующий противогаз был неисправен, либо его не было вообще..
Без ИПа не должны выходить на подводное вождение. Это запрещено. Механик покидает танк когда выдернет тримплекс и полностью затопит машину. Иначе люк просто не откроется из-за разницы давлений.
Маленький, но удар по российской военщине...
Жаль парня, молодой совсем.