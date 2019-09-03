Подсчитано число жертв урагана "Дориан" на Багамах

Пять человек погибло, когда ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова, сообщает The New York Times.

Мощный ветер и ливни нанесли серьезный ущерб инфраструктуре территории и имуществу местных жителей. Общее число домов, получивших повреждения, превысило 13 тысяч.

По прогнозам, уже 3 сентября ураган может обрушиться на прибрежную территорию нескольких штатов США.

В прибрежных округах проводят эвакуацию. В четырех штатах объявлен режим ЧС: Джорджии, Флориде, Северной и Южной Каролине. Только в последней под эвакуацию попали миллион человек.

Решившее оставаться в своих домах население готовится к встрече со стихией – люди закупают предметы первой необходимость и строят баррикады, чтобы удержать напор воды и ветра.