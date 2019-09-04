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Связь поколений нерушима: в Барнауле биатлонисты пройдут "Эстафету поколений"

, ИА "Амител"
Возрастной разбег между спортсменами составляет полвека

7 сентября 2019 года в биатлонном комплексе Алтайского училища олимпийского резерва в программе летнего открытого первенства Алтайского края по биатлону среди ветеранов состоится "Эстафета поколений". Вместе с ветеранами на старт выйдут и самые юные биатлонисты, только начинающие свой спортивный путь.

В эстафете примут участие спортсмены в возрасте от 10 до 60 лет из Барнаула, Бийска, Змеиногорска, Новосибирска, Томска и Республики Алтай.

Стоит отметить, что подобные соревнования проводятся только в Барнауле. 

Эстафетная гонка традиционно включает нескольких этапов с огневыми рубежами: на первых спортсмены соревнуются на лыжероллерах, последний этап – кроссовый. Эстафета передается от старших более молодым участникам.

 

"Эстафета поколений" – хорошая традиция, которую стараются укрепить ветераны биатлона на протяжении нескольких лет. Многие из них – известные спортсмены. Дети знают, что эти люди в свое время достигли больших успехов, и ориентируются на них.

Победители и призеры соревнований получат кубки, медали и дипломы, а также ценные подарки. Всех участников ждут поощрительные призы от Барнаульского пивоваренного завода и агрохолдинга "Гудвилл".

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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