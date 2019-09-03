Розенбаум рассказал о самочувствии после операции

Народный артист России Александр Розенбаум ответил на звонок журналиста и рассказал о своем самочувствии, сообщает "Комсомольская правда". Ранее продюсер исполнителя подтвердил, что певец перенес запланированную операцию.

"Все нормально, все будет хорошо, надеюсь, – рассказал Розенбаум. – Я в больнице, под присмотром хороших докторов, все будет замечательно".

По его словам, он планирует вернуться к работе уже в этом месяце. Начиная с 21 сентября в графике исполнителя значатся несколько концертов, которые артист отменять не собирается.

Александр Розенбаум – композитор, автор-исполнитель собственных песен. Многие его ранние произведения относятся к жанру блатной песни, и их герой – классический образ одесского налетчика времен НЭПа.

Этот образ был составлен по мотивам "Одесских рассказов" Исаака Бабеля. Ряд его ранних песен также связан с работой врача.