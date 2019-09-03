Австралиец прицепил себя к дрону и улетел на рыбалку

"Это был сумасшедший опыт, в который мы вложили много времени. Сначала мы провели множество испытаний в загоне. Мы не хотели выносить это на публику, пока устройство не будет готово поднять человека", – сказал Сэм.

Запуск дрона стоимостью 13 400 долларов прошел успешно. Изобретатель удержался в воздухе и даже поймал рыбу.

После публикации видео инцидент расследует австралийская Служба безопасности гражданской авиации. Форман не согласовал свой полет в воздушном пространстве Австралии и теперь ему грозит штраф в размере 10 тысяч долларов, но, несмотря на это, любитель воздушной рыбалки остался доволен экспериментом.