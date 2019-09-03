Синицу посадили в клетку на 5 лет за призывы к насилию в отношении детей силовиков

Блогера из Подмосковья Владислава Синицу, которого обвинили в возбуждении ненависти за запись в Twitter, приговорили к пяти годам колонии, сообщает "МБХ медиа".
Судья зачитала показания свидетелей, сотрудников Росгвардии Тарасова и Андреева, которые увидели сообщение блогера. По их мнению, пост призывал к расправе над их детьми, потому что росгвардейцы работали на протестных акциях в Москве.
"Доказательства достоверные", – сказала судья.
Буквально за 15 минут обвинение закончило прения и попросило назначить Синице шесть лет колонии.
Защита заявила, что следствие закончилось меньше чем за месяц, и за такой срок невозможно осуществить защиту. Представитель обвинения ответил, что нет оснований не доверять экспертизам, а к показаниям экспертов защиты наоборот потребовал отнестись скептически.
Сам Синица заявил, что не видит в своем сообщении призывов, поскольку там не было слов "необходимо" или "надо сделать" или даже повелительного наклонения.
Ранее в Росгвардии понадеялись на вынесение справедливого приговора Синице. Кроме того, как подчеркнули в ведомстве, блогер поддерживает несогласованные акции.
В начале августа Следственный комитет по Москве завел уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды, в рамках которого задержан Владислав Синица. Под псевдонимом Макс Стеклов он 31 июля 2019 года, как посчитало следствие, призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов.
Комментарии
5 лет за слова? Убийцам часто меньше дают.
Нет,это уж слишком."Говорят, арестован Мишка Ларин за три слова. Говорят, что не помог ему заступник, честно слово,- Мишка Ларин как опаснейший преступник аттестован. Ведь это ж, правда,- несправедливость!"(Высоцкий)...конъюнктура политическая
А что делать с прокурорами, которые хотели лишить людей родительских прав, сделать детей сиротами всего лишь за то, что они вышли на улицу? Расстрелять? Или ограничиться пожизненным?
Вот если бы он на персональном бентли или мерсе кого-то на пешеходном переходе раздавил- глядишь, и отделался бы устным замечанием. А тут дело серьезное! По всей строгости...
Т.е. за слова пять лет, а за сломанные ноги ничего?! Чудесно.
Полицаи арестовали журналиста, при этом в открытой квартире оставили двухлетнего ребенка - оставили заведомо в опасности! Они получат срок?!
Успокойся,опасность миновала.
провокаторам и подстрекателям всегда повышенное внимание правоохранителей. все правильно
Полицаи задержали И. Азара и оставили дома одну его двухлетнюю дочь! Полицаи защищены законом и оружием, отвечать за оставление ребенка в опасности по закону не будут?!
а если бы он сказал про детей погибших 10 сотрудников в Беслане, а двух летний ребенок остался с мамой в квартире, а не один, полный разбор событий на фести FM сегодня был
Отбывать отправить на милицейскую зону, пусть там расскажет что нужно делать с детьми силовиков.
Пусть сидит. Полностью поддерживаю жесткое наказание. Нужно знать границы. Дети это святое и они точно вне политики.
Синица жил, зарабатывал в РФ, пользовался медициной РФ и инфраструктурой, и при этом был ее ярым врагом, в соцсетях и везде поносил ее, ненавидел все российское, преклонялся ценностям Украины, Запада.
Нечего $$$рать там где живешь.
Он много лет вел деструктивную и подстрекательскую деятельность.
Я считаю, поделом.
Он сам пилил сук, на котором сидел и плодами которого сытно питался...
За детей пусть сидит.
а поделом: все правильно.
Подстрекатель и провокатор.
Вот такие за анонимность в интернете.
Неет - отвечай за свои слова.
3.09.2019 16:21
а поделом
Не забудь проголосовать за Пу....за партию сам знаешь какую
Хорошо что не нашли тех "правоохранительных полицейских" которые детям оппозиционеров угрожали смертоубийством. А то там ещё к пятере карячилась организованная группа и по предварительному сговору. Но думаю не найдут. Не нашли же чьи деньги у полканов МВД на хатах складированы.
3.09.2019 16:18
Гость
А как же дети убитого Немцова или Навального на которого фабрикуют дела - они вне политики?!
Поделом