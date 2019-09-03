Дороги под Барнаулом перекроют 4 и 5 сентября из-за военных колонн

Движение военных колонн под Барнаулом станет причиной перекрытия автомобильных дорог в среду, 4 сентября, и четверг, 5 сентября, сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

4 сентября с 18:25 до 21:25 ограничат движение на автодороге н.п. Сибирский – а/д Р-256 – н.п. Б. Ключи.

5 сентября с 20:50 до 23:50 ограничат движение на автодороге н.п. Контошино – а/д Р-256 – 257-й км автодороги Р-256.

5 сентября с 20:50 до 23:50 ограничат движение на автодороге н.п. Озеро Красилово – н.п. Контошино – полевой район (н.п. Контошино).

5 сентября с 20:50 до 23:50 ограничат движение на 258-м км автодороги Р-256 – а/д Р-256 – 267-й км автодороги Р-256.

Краевая Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.