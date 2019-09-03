Мощнейшая магнитная буря обрушилась на Землю. В сентябре будет еще одна

Вторая по мощности в 2019 году магнитная буря накрыла Землю 2 сентября, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

Событие произошло раньше, чем прогнозировалось изначально, и оказалось значительно мощнее, чем предполагали специалисты. По силе она уступила только майской магнитной буре, которая была сильнейшей за два года.

"Скорость магнитного ветра к утру воскресенья выросла до 600 км/сек., а затем и до 800 км/сек., – констатировали эксперты. – Одновременно, заметно, почти в 10 раз выросла температура космической плазмы – от первоначальных 100 тысяч до примерно 1 миллиона градусов".

Сейчас ситуация стабилизировалось, однако уже в скором времени ожидается новая магнитная буря. Специалисты уверены, что она обрушится на планету 27-28 сентября. Они считают, что событие будет меньшей мощности, чем в этот раз.

Магнитные бури способны влиять не только на самочувствие человека, но и на работу приборов. Мощные бури вызывают разрушение энергетических систем, ухудшение связи, сбои систем навигации, приводят к авиа- и автокатастрофам.

Например, 11 сентября 2005 года очень сильная магнитная буря привела к нарушениям функций спутниковых навигаций и отключению связи в ряде районов Северной Америки.

По данным ученых, на второй день после вспышек на Солнце резко возрастает количество ДТП на дорогах. И в эти дни в пять раз увеличивается количество самоубийств.