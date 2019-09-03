Американским школьникам запретили читать Гарри Поттера из-за скрытых "проклятий"

По решению руководства школы, серия книг была убрана из библиотеки, сообщает издание Tennessean.

"Эти книги представляют магию как добро и зло, это неправда – это хитрый обман. Проклятия и заклинания в этих книгах являются настоящими; при прочтении человеком они могут вызвать злых духов", – заявил пастор Дэн Рихил.

По словам пастора, он консультировался с несколькими экзорцистами из США и Италии, которые так же рекомендовали запретить книги.

Отметим, что ранее церковь уже выступала против книг о Гарри Поттере. В Польском Гданьске группа священнослужителей и верующих сожгла книги на костре. По словам представителей церкви, произведения Джоан Роулинг противоречат священному писанию.