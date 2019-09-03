Барнаульский общественный транспорт более 120 раз попадал в ДТП в этом году

За семь месяцев 2019 года в Барнауле произошло 127 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и 162 получили травмы, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Причинами аварийности зачастую становятся нарушения водителями правил — несоответствие скорости конкретным условиям, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда пешеходных переходов, проезд на запрещающий сигнал светофора.

С начала года проведено 87 профилактических мероприятий по проверке общественного транспорта, работающего на маршрутах, в ходе которых выявлено 326 нарушений. Проведено 22 профилактических мероприятия "Безопасный автобус и скрытый патруль" — проверено 366 автобусов и выявлено 360 нарушений. И другие мероприятия.

Было выдано 67 представлений перевозчикам об устранении причин, приводящих к нарушению ПДД.

4 сентября барнаульская Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие "Автобус", в ходе которого также планируется провести беседы с водителями общественного транспорта.

В конце июня пассажирский автобус столкнулся с кроссовером в Барнауле: пострадали две женщины.