С 28 по 31 августа 2019 года АО "Алтайвагон" принимал участие в Международном железнодорожном салоне техники и технологий пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо". В первые три дня выставки на мероприятии побывали более 15 тысяч уникальных посетителей – специалистов железнодорожной отрасли; в последний день, открытый для свободного посещения – более 30 тысяч человек.

Международный железнодорожный салон пространства колеи 1520 "PRO//ДВИЖЕНИЕ.ЭКСПО" проходит раз в два года в подмосковной Щербинке на территории Экспериментального кольца ВНИИЖТ и демонстрирует новейшие достижения в области оборудования, технологий, инфраструктуры, услуг и логистики железнодорожной индустрии. В этом году здесь было представлено более 100 натурных образцов техники от 11 стран-участниц.

Центральной темой экспозиции алтайского предприятия вагоностроения являлся павильон, на котором осуществлялась демонстрация новой инновационной железнодорожной тележки с осевой нагрузкой 25 тс модели 18-9800.

Прототипом обновленной модели 18-9800 послужила тележка, разработанная акционерным обществом "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт подвижного состава" (АО "ВНИКТИ") в 2004-2006 годах. На основании анализа технической документации и опыта эксплуатации первой партии тележек АО "ВНИКТИ" провело обновление конструкции тележки модели 18-9800 с учетом технических предложений специалистов АО "Алтайвагон". Ее ключевые особенности – осевая нагрузка 245 кН (25 тс) и увеличенный до шести лет или 500 тысяч км межремонтный пробег.

В период традиционного обхода экспонатов участников выставки, стенд АО "Алтайвагон" с тележкой 18-9800 посетили первые лица РЖД, заместители Минтранса и Минпромторга, а также другие официальные лица.

"АО "Алтайвагон" в кратчайшие сроки изготовил и вывел на сеть данную тележку, – представляя продукцию завода, сказал заместитель генерального директора – главный инженер (вопросы развития скоростного и высокоскоростного движения) ОАО "РЖД" Сергей Кобзев. – В перспективе планируется оснащение этой уникальной конструкцией всего специального парка собственности РЖД".

Генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров высоко оценил профессионализм специалистов "Алтайвагона", подчеркнув, что вагоны, оснащенные данной моделью тележки, будут "весьма востребованы на сети железных дорог, особенно в узких и проблемных местах инфраструктуры, где целесообразен вывоз такого же груза, но меньшим парком".

АО "Алтайвагон" также представил на выставке следующие новинки: крытый вагон сочлененного типа с раскрывающейся крышей модели 11-2151, крытый вагон модели 11-2158 на тележке модели 18-9800. Вся техника была установлена на открытой площадке Os22 и рельсовом полотне 52/1.

Первый российский крытый вагон сочлененного типа модели 11-2151, который сейчас проходит сертификацию, состоит из двух секций, расположенных на трех вагонных тележках. Общая грузоподъемность – 93 тонны, объем кузова 230 куб. м. Особенностью вагона является раскрывающаяся крыша, оборудованная электроприводом. Участникам салона было продемонстрировано раскрытие крыши этого вагона в реальных условиях. Модель позволяет максимально использовать объем кузова при загрузке и перевозить металлопрокат, древесные материалы, контейнеры с защитой от осадков. До 450 тыс. км или пяти лет увеличен срок межремонтного пробега. Вагон стильно покрашен в фирменные цвета компании, чем также привлекал внимание посетителей.

Специалисты завода в павильоне № 1 (В04/1) рассказывали о технических характеристиках и других новинках завода: полувагоне с разгрузочными люками в полу модели 12-2159 и полувагоне с глухим кузовом модели 12-2156, также оснащенных современной улучшенной тележкой модели 18-9800.