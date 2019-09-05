"Меня звали в разные фракции". Депутат Волков о скандальном выходе из "Единой России"

Россия называет себя демократической страной, но понятие "политическая демократия" в нашей стране очень размыто. "Единая Россия", пожалуй, самая консервативная партия в вопросах свободы слова. Хотя и там, где, казалось бы, царит жесткая партийная дисциплина, случаются политические демарши. После нескольких лет абсолютного спокойствия – вдруг громкое заявление вчерашнего единоросса, депутата краевого парламента Андрея Волкова. Сначала он фактически "раскатал" порядки в ЕР и раскритиковал самого главного человека в партии – лидера регионального отделения – Александра Романенко на своей странице в Facebook. А на недавней сессии Заксобрания (она проходила 29 августа) Волков предложил лишить Романенко должности спикера в парламенте. Неожиданное заявление депутата выглядело, скорее, как политический пиар, но оставило у коллег неприятный осадок. Почему, уходя из партии, он так громко хлопнул дверью и намерен ли дальше воевать против "Единой России", Андрей Волков рассказал журналисту Amic.ru. А вот о своем уголовном деле (его обвиняют в присвоении и растрате денежных средств с ущербом 43 млн рублей) говорить отказался.

– Андрей Анатольевич, откуда вдруг предложение – отправить в отставку Александра Романенко? Вы работали с ним столько лет, казалось, всех все устраивало.

– Я считаю, что парламентом должен руководить другой депутат, более современный, коммуникабельный, который действует не по указке сверху, а советуется с оппозицией. Статус депутата в Алтайском крае снизился, эффективность работы народных избранников совсем маленькая, к нам не прислушиваются, зачастую власть воспринимает нас с непониманием, зачем вообще нужны депутаты. Мы превратились в отдел администрации края по законотворчеству. Пора эту практику прекращать.

– Как же с этим связано ваше негодование из-за "перемены мест": вы возмутились, что вас отсадили от фракции "Единая Россия". А ведь вы вышли из нее накануне сессии добровольно. Новое место не понравилось?

– Да я готов хоть в коридоре заседать, вопрос не в месте, а в подаче, что в традициях аппарата АКЗС: показывать депутату место, указывать, как себя вести, что говорить. Я пришел на сессию, мне показали, где мое место. Без согласования, без оповещения. Просто взяли и пересадили.

Аппарат так часто делает: не согласует с нами решения, фото в каталогах, указывают, кто должен быть нашим помощником, другие поводы. По сути, унижают депутатов, это недопустимо. А председатель просто отмалчивается: либо это происходит с его одобрения, либо вообще он не контролирует ситуацию.

Руководитель АКЗС не подотчетен. Вот чем он занимается? Например, у меня в округе он не был. Председатель должен быть арбитром, делать заявления, комментировать события в регионе, но он по всем поводам отмалчивается.

– Ну, допустим, вас услышат. Но, критикуя Романенко, кого предлагаете? Может, у вас есть уже кандидат?

– Есть несколько депутатов, которые могли бы. Не буду называть их имен. Но как минимум если председатель – единоросс, то заместитель должен быть из оппозиции (сейчас заместитель Сергей Серов, тоже единоросс, – прим. ред.).

– Вам самому не кажется, что такие заявления выглядят, скорее, как пиар? Тем более что на сессии глава правового комитета Андрей Осипов сказал, что в ваших словах правовой основы нет, а для реального рассмотрения этого вопроса требуются подписи не менее трети депутатов АКЗС. И что, будете их собирать?

– Да, уверяю вас, что инициатива пройдет по всем регламентам и нормам. И это не пиар, это политическое заявление. А если вы увидели здесь его, то тоже ничего плохого: пиар – эффективный инструмент политической борьбы.

– То есть вас на самом деле готовы поддержать 23 депутата (треть от 68 депутатов АКЗС)?

– Пофамильно их не назову, но такие депутаты есть. Над этим идет работа.

– С аналогичным заявлением против Романенко выступил и справедливоросс Василий Железовский. Вы имеете к этому отношение? Договаривались с ним об этом?

– Нет, он выразил исключительно свое мнение.

– Ваши разногласия с Романенко оказались настолько глобальными, что вы вышли из фракции. Что не нравилось больше всего?

– Я не согласен с общим одобрением любых инициатив, которые не соответствуют потребностям избирателей. Там четкая дисциплина. Решение принимают всего несколько человек из совета фракции. Я буду эффективнее вне ее. Вступлю в другую или нет, пока не решил.

– А вас куда-то звали?

– Да, мне и в ЛДПР предлагали, и в КПРФ.

– Я слышала мнение, что вам от "Единой России" нужна была поддержка в уголовном деле. И что разругались с единороссами вы из-за того, что ее не получили.

– Это не так. Я прекрасно знал, что есть определенный порядок, что фракция и партия не поддерживают в таких ситуациях, и уж точно ни с кем не ругался.

Справка:

По версии следствия, Андрей Волков, являясь учредителем управляющей компании ООО "Прогресс Плюс", в 2012-2016 годах присваивал плату ресурсоснабжающих организаций за их услуги. Сейчас идет расследование уголовного дела, Волков пока остается краевым депутатом.

– После вашего демарша несколько депутатов выступили в защиту Романенко. Они вас упрекнули, что вы сами все время отмалчивались, не помогали.

– В своем округе я ситуацию знаю и разберусь. Решал и решаю наказы жителей десятками. Что касается обвинения в том, что я отмалчивался, так во фракции "Единая Россия" 90% депутатов всегда молчат, такие негласные правила.

– А вы что сделали в своем округе?

– Мою помощь в округе я четко декларирую в отчете депутата. Он есть на сайте АКЗС. С этим у меня все в порядке. Не буду сам себя хвалить. Но если избираюсь на одном и том же месте три раза подряд – значит, есть за что.