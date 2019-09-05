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"Меня звали в разные фракции". Депутат Волков о скандальном выходе из "Единой России"

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Почему бывший единоросс выступает против партии и требует отставки спикера АКЗС Романенко
Андрей Волков / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Андрей Волков / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Россия называет себя демократической страной, но понятие "политическая демократия" в нашей стране очень размыто. "Единая Россия", пожалуй, самая консервативная партия в вопросах свободы слова. Хотя и там, где, казалось бы, царит жесткая партийная дисциплина, случаются политические демарши. После нескольких лет абсолютного спокойствия – вдруг громкое заявление вчерашнего единоросса, депутата краевого парламента Андрея Волкова. Сначала он фактически "раскатал" порядки в ЕР и раскритиковал самого главного человека в партии – лидера регионального отделения – Александра Романенко на своей странице в Facebook. А на недавней сессии Заксобрания (она проходила 29 августа) Волков предложил лишить Романенко должности спикера в парламенте. Неожиданное заявление депутата выглядело, скорее, как политический пиар, но оставило у коллег неприятный осадок. Почему, уходя из партии, он так громко хлопнул дверью и намерен ли дальше воевать против "Единой России", Андрей Волков рассказал журналисту Amic.ru. А вот о своем уголовном деле (его обвиняют в присвоении и растрате денежных средств с ущербом 43 млн рублей) говорить отказался.

– Андрей Анатольевич, откуда вдруг предложение – отправить в отставку Александра Романенко? Вы работали с ним столько лет, казалось, всех все устраивало.

– Я считаю, что парламентом должен руководить другой депутат, более современный, коммуникабельный, который действует не по указке сверху, а советуется с оппозицией. Статус депутата в Алтайском крае снизился, эффективность работы народных избранников совсем маленькая, к нам не прислушиваются, зачастую власть воспринимает нас с непониманием, зачем вообще нужны депутаты. Мы превратились в отдел администрации края по законотворчеству. Пора эту практику прекращать.

– Как же с этим связано ваше негодование из-за "перемены мест": вы возмутились, что вас отсадили от фракции "Единая Россия". А ведь вы вышли из нее накануне сессии добровольно. Новое место не понравилось?

– Да я готов хоть в коридоре заседать, вопрос не в месте, а в подаче, что в традициях аппарата АКЗС: показывать депутату место, указывать, как себя вести, что говорить. Я пришел на сессию, мне показали, где мое место. Без согласования, без оповещения. Просто взяли и пересадили.

Аппарат так часто делает: не согласует с нами решения, фото в каталогах, указывают, кто должен быть нашим помощником, другие поводы. По сути, унижают депутатов, это недопустимо. А председатель просто отмалчивается: либо это происходит с его одобрения, либо вообще он не контролирует ситуацию.

Руководитель АКЗС не подотчетен. Вот чем он занимается? Например, у меня в округе он не был. Председатель должен быть арбитром, делать заявления, комментировать события в регионе, но он по всем поводам отмалчивается.

– Ну, допустим, вас услышат. Но, критикуя Романенко, кого предлагаете? Может, у вас есть уже кандидат?

– Есть несколько депутатов, которые могли бы. Не буду называть их имен. Но как минимум если председатель – единоросс, то заместитель должен быть из оппозиции (сейчас заместитель Сергей Серов, тоже единоросс, – прим. ред.).

– Вам самому не кажется, что такие заявления выглядят, скорее, как пиар? Тем более что на сессии глава правового комитета Андрей Осипов сказал, что в ваших словах правовой основы нет, а для реального рассмотрения этого вопроса требуются подписи не менее трети депутатов АКЗС. И что, будете их собирать?

– Да, уверяю вас, что инициатива пройдет по всем регламентам и нормам. И это не пиар, это политическое заявление. А если вы увидели здесь его, то тоже ничего плохого: пиар – эффективный инструмент политической борьбы.

– То есть вас на самом деле готовы поддержать 23 депутата (треть от 68 депутатов АКЗС)?

– Пофамильно их не назову, но такие депутаты есть. Над этим идет работа.

– С аналогичным заявлением против Романенко выступил и справедливоросс Василий Железовский. Вы имеете к этому отношение? Договаривались с ним об этом?

– Нет, он выразил исключительно свое мнение.

– Ваши разногласия с Романенко оказались настолько глобальными, что вы вышли из фракции. Что не нравилось больше всего?

– Я не согласен с общим одобрением любых инициатив, которые не соответствуют потребностям избирателей. Там четкая дисциплина. Решение принимают всего несколько человек из совета фракции. Я буду эффективнее вне ее. Вступлю в другую или нет, пока не решил.

– А вас куда-то звали?

– Да, мне и в ЛДПР предлагали, и в КПРФ.

– Я слышала мнение, что вам от "Единой России" нужна была поддержка в уголовном деле. И что разругались с единороссами вы из-за того, что ее не получили.

– Это не так. Я прекрасно знал, что есть определенный порядок, что фракция и партия не поддерживают в таких ситуациях, и уж точно ни с кем не ругался.

Справка:
По версии следствия, Андрей Волков, являясь учредителем управляющей компании ООО "Прогресс Плюс", в 2012-2016 годах присваивал плату ресурсоснабжающих организаций за их услуги. Сейчас идет расследование уголовного дела, Волков пока остается краевым депутатом.

– После вашего демарша несколько депутатов выступили в защиту Романенко. Они вас упрекнули, что вы сами все время отмалчивались, не помогали.

– В своем округе я ситуацию знаю и разберусь. Решал и решаю наказы жителей десятками. Что касается обвинения в том, что я отмалчивался, так во фракции "Единая Россия" 90% депутатов всегда молчат, такие негласные правила.

– А вы что сделали в своем округе?

– Мою помощь в округе я четко декларирую в отчете депутата. Он есть на сайте АКЗС. С этим у меня все в порядке. Не буду сам себя хватить. Но если избираюсь на одном и том же месте три раза подряд – значит, есть за что.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

5.09.2019 07:53
- гость -

Ай как запел когда от кормушкуи оторвали! Нет таким людям веры, и правды нет в его словах.

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5.09.2019 08:04
Гражданин

"Почему, уходя из партии, он так громко хлопнул дверью и намерен ли дальше воевать против "Единой России", Андрей Волков рассказал журналисту Amic.ru. А вот о своем уголовном деле (его обвиняют в присвоении и растрате денежных средств с ущербом 43 млн рублей) говорить отказался."

Вот и что следовало доказать. Андрюша как уж на сковородке уже. Выезде пытается вякнуть и пукнуть. Но про свои косяки говорить не желает. Товарищи из органов, посадите вы этого гада поскорее

0  0
5.09.2019 08:09
Гость

Сильно

0  0
5.09.2019 08:10
- гость -

об этом все просто молчат, а ему терять нечего, поэтому рубит правду матку.

0  0
5.09.2019 08:11
Гражданин

И да, Андрюша, кукловодят тобой так знатно, что похож ты на представительницу древнейшей профессии, твои обидки надо бы не так подавать. Хотя видимо зажали тебя конкретно. Привет своему другу Попову передавай, у него говорят тоже там всё интересно!

0  0
5.09.2019 08:16
Гражданин

"Я не согласен с общим одобрением любых инициатив, которые не соответствуют потребностям избирателей. Там четкая дисциплина. Решение принимают всего несколько человек из совета фракции."

И да, последнее на сегодня. А что же тебе мешало, уважаемый, самому выходить с инициативой? Поднимать вопросы? Короче, господа амиковцы, пред нами пример типичного "Все козлы, а я хороший". Но рыльце то в пушку у Андрюшки. Спросите у его бывших коллег, он вообще хоть где-то высказывался или только на последней сессии начал вякать? Всем мира и добра!

0  0
5.09.2019 08:22
- гость -

А мне он симпатизирует. А что все повязаны в той или иной мере воровством , ну скорее всего, там же кристально честный не попадет по понятным соображениям. А вот то что старое гнездо начал ворошить это уже поступок с его стороны. А ворошить его надо и однозначно. Что это мы все перекладываем на губернатора бездействия то?! что край находится на дне, а эти "молчуны" старые не при делах что ли? А не их ли деятельность или бездеятельность привела нас в это состояние? Надо тряхнуть старость. Пора менять кровь, в этом застое и так слишком долго находимся.

0  0
5.09.2019 08:26
- гость -

Молодец Андрей! Наконец то кто то начал шерудить это заметное болото .. а насчет кормушки.. о чем речь? Он же не чиновник. Это разные вещи

0  0
5.09.2019 08:34
- гость -

"старое гнездо начал ворошить"

Да он сам не так давно в этом гнезде и сидел. Молча. Это не он ли в числе едросов не так давно поддердал повышение пенсионного возраста? А сколько ещё "добрых " дел они натворили.

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5.09.2019 08:59
Гость

А вы посмотрите на лицо Д. Степурко. Он вообще не понимает где он находится и что он там делает)))))) ну что у нас за депутаты? Купили себе мандаты и сидят ничего не делают! Превратили страну в хрен пойми что!

0  0
5.09.2019 09:03
- гость -

Кто знает напишите какая разница между Романенко который с 1984 года был первым секретарём Павловского ВЛКСМ, топил за коммунизм, а потом быстро переобулся и стал демократом, а позднее стал секретарём Алтайского регионального отделения партии ЕР и Волковым?

0  0
5.09.2019 09:15
Гость

Да никакой разницы между ними нет! Романенко всегда был тихушником и верной 6-й всех своих начальников! Опыта там нет, есть только долгие лета работы в эшелонах власти! Сейчас в России не работает принцип разделения властей, записанный в конституции. Все подчиняются и лижутся одно место Царю. И делают так , лишь бы ему угодить! Так что, хоть Волков, хоть Романенко, хоть какой-либо другой депутат, все они обычные пешки, не имеющие собственного мнения и элементарного уважения к себе! И голосуйте дальше за ЕР и Царя..... не надоело?

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5.09.2019 09:35
Помошник депутата

Конечно, то что против спикера парламента топит уголовник - это нонсен. Удивительная мы в этом плане страна. В другой стране он бы забился в норку, а если бы публично пикнул, его бы общественность с кашей бы сьела. А у нас он чуть ли не герой. Но для Романенко в этой ситуации есть огромный плюс. Против Карлиена, против Дугиена двигались публично серьезные люди. И поддержать их общественности, другим авторитетным людям было не просто почетно, а даже необходимо. То что против Председателя прет уголовник, да еще с таким диким общественным бэкграундом - это в принципе изгаживание всей повестки отставки Романенко. Ну какой сейчас депутат, кроме откровенно безумного Железовского поддержит этот вопрос. Никакой. Поддержать - значит признаться, что человек в одной кампании с чистым проходимцем. Более того, после демонстративного союза Волкова с Крыловым, сейчас любой, кто его поддержит, идет как бы и против губернатора. Это идеально иметь лидеров этой темы такого персонажа. Поэтому, если бы Волкова не было, то его стоило бы пиарщикам парламента придумать.

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