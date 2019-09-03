Более 600 млн рублей выделено на модернизацию объектов Барнаульского водоканала

На выделенные деньги строится дублирующий коллектор в переулке Трудовом и на бульваре 9-го Января, а также водовод на улице Антона Петрова, сообщает официальный сайт Алтайского края.

С 2019 года "Росводоканал Барнаул" использует для очистки труб новую технологию – метод мембранного электролиза. Это позволило отказаться от использования жидкого хлора, что повысило экологическую безопасность. Внедрение технологии стало возможным благодаря инвестиционной программе и помощи из городского и краевого бюджетов.

Процесс очистки воды контролируется круглые сутки. Поэтому вода в кранах барнаульцев полностью соответствует требованиям санитарных норм и правил.