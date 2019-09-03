Менеджер за 200 тысяч. Вакансия из Барнаула попала в десятку самых дорогих в Сибири

Эксперты HeadHunter проанализировали вакансии в Сибири за месяц и составили десятку самых заманчивых предложений с зарплатой от 200 тыс. рублей, среди которых есть и вакансия из Барнаула, сообщает СИА.
В столице Алтайского края ищут менеджера по привлечению крупных клиентов. На руки ему готовы платить от 200 тыс. рублей. Данная вакансия оказалась на седьмой строчке рейтинга.
Лидером рейтинга стала вакансия в Новосибирске, где крупной компании необходим руководитель проекта экспедиционно-курьерского бизнеса. За хорошую работу обещают зарплату 10 тыс. долларов.
Второе место у предложения для механика ЗИФ – от 270 тыс. рублей. За эти деньги придется работать за рубежом на золотодобывающей фабрике.
Вакансия в Красноярске оказалась на третьем месте: руководителю проекта ВОЛС предлагают от 250 тыс. рублей. Там же за 206 тыс. рублей ищут бурового мастера.
Остальные высокооплачиваемые вакансии предлагают сибирякам зарплату в 200 тысяч. За такую сумму в Кемерове ищут бизнес-ассистента, в Иркутске менеджеров, в Новокузнецке – главного эксперта металлургического производства, в Томске – ИТ-архитектора, а в Омске – ветеринарного врача.
Руководитель пресс-службы HeadHunter СФО Елана Таращук отметила, что кандидатам, которым предлагают высокую зарплату, предъявляют и высокие требования. Например, необходимо быть в курсе новинок в отрасли, соответствующей вакансии, иметь опыт управления проектами и людьми, а также знание иностранных языков. Сотрудник должен быть целеустремленным, нацеленным на результат, с высокими коммуникативными навыками и лидерскими качествами.
Ранее сообщалось о вакансии путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей.
Комментарии
ага, такие кандидаты "необходимо быть в курсе новинок в отрасли, соответствующей вакансии, и иметь опыт управления проектами и людьми, а также знание иностранных языков" уже получают больше 200 тыр
Ну а что, нормальная зарплата обычного работяги где нибудь в Финляндии.
3.09.2019 17:23
АБОРИГЕН
Вы там работали? А почему вернулись?
3.09.2019 18:02
Я
Наверное ты хотел спросить, откуда я это знаю, язвительный ты наш?