Менеджер за 200 тысяч. Вакансия из Барнаула попала в десятку самых дорогих в Сибири

Эксперты HeadHunter проанализировали вакансии в Сибири за месяц и составили десятку самых заманчивых предложений с зарплатой от 200 тыс. рублей, среди которых есть и вакансия из Барнаула, сообщает СИА.

В столице Алтайского края ищут менеджера по привлечению крупных клиентов. На руки ему готовы платить от 200 тыс. рублей. Данная вакансия оказалась на седьмой строчке рейтинга.

Лидером рейтинга стала вакансия в Новосибирске, где крупной компании необходим руководитель проекта экспедиционно-курьерского бизнеса. За хорошую работу обещают зарплату 10 тыс. долларов.

Второе место у предложения для механика ЗИФ – от 270 тыс. рублей. За эти деньги придется работать за рубежом на золотодобывающей фабрике.

Вакансия в Красноярске оказалась на третьем месте: руководителю проекта ВОЛС предлагают от 250 тыс. рублей. Там же за 206 тыс. рублей ищут бурового мастера.

Остальные высокооплачиваемые вакансии предлагают сибирякам зарплату в 200 тысяч. За такую сумму в Кемерове ищут бизнес-ассистента, в Иркутске менеджеров, в Новокузнецке – главного эксперта металлургического производства, в Томске – ИТ-архитектора, а в Омске – ветеринарного врача.

Руководитель пресс-службы HeadHunter СФО Елана Таращук отметила, что кандидатам, которым предлагают высокую зарплату, предъявляют и высокие требования. Например, необходимо быть в курсе новинок в отрасли, соответствующей вакансии, иметь опыт управления проектами и людьми, а также знание иностранных языков. Сотрудник должен быть целеустремленным, нацеленным на результат, с высокими коммуникативными навыками и лидерскими качествами.

Ранее сообщалось о вакансии путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей.