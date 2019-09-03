Грибник встретился с ленивым медведем в Залесовском районе

Жители Залесовского района все чаще встречают медведей вблизи населенных пунктов, сообщает "Сельский новатор".

Грибник во время сбора урожая едва не стал жертвой хищника. Животное увидело человека и направилось в его сторону, а мужчина принял решение укрыться на дереве.

Несмотря на то, что медведи отлично лазают по деревьям, этот зверь оставил грибника.