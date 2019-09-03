Грибник встретился с ленивым медведем в Залесовском районе

Жители Залесовского района все чаще встречают медведей вблизи населенных пунктов, сообщает "Сельский новатор".
Грибник во время сбора урожая едва не стал жертвой хищника. Животное увидело человека и направилось в его сторону, а мужчина принял решение укрыться на дереве.
Несмотря на то, что медведи отлично лазают по деревьям, этот зверь оставил грибника.
Комментарии
гребник наверно навалил грибов с дерева
гребник наверно навалил грибов с дерева
Применил химическое оружие
3.09.2019 17:17
- гость -
потому медведь за ним и не полез
медведи отлично лазают по деревьям
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Гимолайские, панды и молодые бурые медведи. Взрослые бурые не лазят.
Грибник встретился с ленивым медведем
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А я с ленивым Амиком. Лень про медведя прочитать.