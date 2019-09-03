Девять лошадей погибли при пожаре на ферме в Ленинградской области

При пожаре на пони-ферме "Идальго" погибли девять лошадей, в том числе пять редких мини-лошадей, сообщает РИА "Новости".

Несмотря на то, что противопожарная бригада действовала оперативно, сохранить три строения не удалось. Все лошади, находившиеся в конюшне, погибли.

"У нас практически нет сомнений, что это поджог, так как два здания и одна хозпостройка, которые сгорели, располагаются в удалении друг от друга и огонь просто не мог перекинуться от здания конюшни к другим постройкам", – заметила представитель пони-фермы "Идальго".

Пресс-служба МЧС сообщает, что пожар произошел в поселке Стеклянный. Общая площадь возгорания составила почти 300 квадратных метров.