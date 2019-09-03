Барнаулец наелся галлюциногенных грибов и проник в чужую квартиру, чтобы поспать

Жителя Барнаула будут судить за нарушение неприкосновенности жилища, которое он совершил после употребления галлюциногенных грибов, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

"В апреле 2019 года обвиняемый, гуляя по улицам Барнаула, зашел в незнакомый ему дом и стал искать вход в какую-нибудь квартиру", – рассказали в ведомстве.

Найдя открытую дверь, 23-летний молодой человек прошел в квартиру и лег на кровать. Хозяйке с трудом удалось выгнать незваного гостя, которого позже на улице задержали полицейские.

Барнаулец вину признал и пояснил, что употребил в пищу грибы, которые произвели на него галлюциногенное воздействие. Экспертиза пришла к выводу, что он не мог осознавать опасность своих действий и руководить ими. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее Роспотребнадзор рассказал россиянам, как собирать и хранить грибы.