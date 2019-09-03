Украинские депутаты лишились неприкосновенности

Соответствующие изменения были внесены в Конституцию Украины, сообщает ТАСС.
Решение поддержали 373 депутата из необходимых 300. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
Изменения были предложены Петром Порошенко в конце 2017 года. Предполагалось убрать из закона норму, согласно которой депутаты не могут быть задержаны, арестованы или привлечены к уголовной ответственности без согласия Рады.
Комментарии
Петя себе ямку выкопал.
По тундрееее по железной дорооооге
От це гарно.Надо и нашей думе перенять такое начинание братского народа.
Не, ну бандерофашисты, что с них взять - нашим неприкосновенность как воздух нужна, иначе посодют....
Во всём мире нет никакой депутатской неприкосновенности.Ну а в России она есть типа они (депутаты) люди 1 сорта а все остальные 2 сорта.Вообщем наши депутаты "слуги народа" приняли этот закон чтоб воровать можно было и прикрываться неприкосновенностью и хрен они его отменят также как и убрали графу против всех в билютенях для голосования на выборах они все за одно вообщем вместе с ОПГ-Озеро и их главарём который божился что не будет поднимать пенсионный возраст у нас не страна а концлагерь.
Когда же у нас примут такой закон?