Украинские депутаты лишились неприкосновенности

Соответствующие изменения были внесены в Конституцию Украины, сообщает ТАСС.

Решение поддержали 373 депутата из необходимых 300. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Изменения были предложены Петром Порошенко в конце 2017 года. Предполагалось убрать из закона норму, согласно которой депутаты не могут быть задержаны, арестованы или привлечены к уголовной ответственности без согласия Рады.