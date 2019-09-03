Потерявшаяся в Белоруссии девочка нашлась спустя 20 лет

Гражданка Белоруссии, потерявшаяся в электричке 20 лет назад, встретилась с родителями, сообщает РИА "Новости".

Девочка потерялась в электричке Минск – Осиповичи в четырехлетнем возрасте. Поиски при помощи милиции и СМИ не дали результатов.

Молодой человек из России позвонил в дежурную службу и сообщил о своей 24-летней знакомой, которая помнит, как потерялась в электричке. Девочка воспитывалась в интернате, а потом в приемной семье.

Экспертиза ДНК подтвердила родство девушки и ее предполагаемой матери. Все участники этой истории встретились в РОВД Минской области Республики Беларусь.