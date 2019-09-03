Барнаульцу грозит штраф за катание людей на кресле, прицепленном к автомобилю

В Барнауле сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя, перевозившего людей в кресле, прицепленном к автомобилю "Тойота Креста", сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Им оказался местный житель 1992 года рождения. В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении за "перевозку людей вне кабины автомобиля".

Молодому человеку грозит штраф в размере 1 тыс. рублей.

31 августа сообщалось, что Жители Барнаула 31 августа устроили необычную забаву на парковке ТРЦ Galaxy. Кто-то привязал кресло к автомобилю и катал на нем желающих, сообщали в соцсетях.