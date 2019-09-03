Обнаружено место падения разбившегося в Ставрополье Су-25

Поисковая группа обнаружила место падения штурмовика Су-25УБ в Ставропольском крае, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

"Вертолет обнаружил с воздуха место падения самолета Су-25 – ориентировочно в 38-ми километрах юго-западнее Буденновска", – сказал источник.

По его словам, наземная группа до места падения Су-25 пока не добралась. Также он отметил, что штурмовик при столкновении с землей взорвался и полностью разрушен.

Самолет совершал плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта, он упал в безлюдной местности. Два летчика катапультировались, сообщили в Минобороны.

В 2016 году в Московской области разбился Су-27, причиной крушения стала техническая неисправность.