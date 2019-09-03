В столкновении трамвая и автобуса пострадала женщина

Фото: vk.com/incident22
В ДТП с участием автобуса и трамвая в Барнауле пострадала одна из пассажирок, сообщили Amic.ru в Госавтоинспекции Алтайского края. Авария случилась на пересечении улиц Антона Петрова и Северо-Западной.
По предварительным данным, 34-летняя женщина, управляющая трамваем маршрута № 10, начала движение на разрешающий сигнал светофора, не пропустив автобус, который завершал проезд перекрестка.
В результате трамвай протаранил боковую часть маршрутки № 53. Ее 35-летней пассажирке оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась.
По факту столкновения двух единиц общественного транспорта полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
Комментарии
И так трамваев нет, ещё от московских списаных отказались. Чё будет?
Все торопятся работать в расписании вот и результат. Было бы расписание попроще и никто бы не торопился.
Автоледи не?
Называется посади женщину за руль )))