В столкновении трамвая и автобуса пострадала женщина

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В ДТП с участием автобуса и трамвая в Барнауле пострадала одна из пассажирок, сообщили Amic.ru в Госавтоинспекции Алтайского края. Авария случилась на пересечении улиц Антона Петрова и Северо-Западной.

По предварительным данным, 34-летняя женщина, управляющая трамваем маршрута № 10, начала движение на разрешающий сигнал светофора, не пропустив автобус, который завершал проезд перекрестка.

В результате трамвай протаранил боковую часть маршрутки № 53. Ее 35-летней пассажирке оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась.

По факту столкновения двух единиц общественного транспорта полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.